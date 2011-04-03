-MISIR'DA CEZAEVİNDE İSYAN KAHİRE (A.A)-03.04.2011 - Mısır'ın başkenti Kahire'ye 50 kilometre uzaklıktaki Kanatır Hayriye Cezaevinde cuma gecesi mahkumların başlattığı isyan sonucu çıkan çatışmalarda 6 polis ve 9 mahkumun yaralandığı bildirildi. Mısır'da İngilizce yayımlanan yarı resmi The Egyptian Gazette'nin internet sitesinde yer alan habere göre, güvenlik kaynakları, 940 tutuklunun, söz konusu cezaevinde yangın çıkararak, çıkış kapılarını kırdığını ve bazı tutukluların duvarlara tırmanarak kaçma girişiminde bulunduğunu söylediler. Aynı güvenlik kaynakları, isyanın, güvenlik güçleri ile tutuklular arasında çatışmaya dönüştüğünü ve gardiyanların isyanı bastırmak için ateş açtıklarını öne sürerken, 9 mahkum ve 6 polisin yaralandığını ifade etti. Kanatır Hayriye Cezaevi Hastanesi kaynakları da 9 tutuklunun ateşli silah yaralanması ile tedavi altına alındığını, mahkumlardan birinin durumunun ağır olduğunu bildirdi. Güvenlik kaynakları, isyanın ardından hapishaneden herhangi bir firar olayının gerçekleşmediğini, isyan sırasında çıkarılan yangın nedeniyle 144 mahkumun başka kısımlara nakledildiği bilgisini verdi.