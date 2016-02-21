Mısır'da bir çocuk, 2 yaşında 4 cinayet işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Mısır'da bir çocuğun, 2 yaşındayken dört cinayet işlediği, sekiz kere cinayete teşebbüs ettiği, Sağlık Bakanlığı'na ait binalara zarar verdiği ve asker ile polisi tehdit ettiği öne sürüldü. Dört yaşındaki Ahmed Mansur Karni, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre; Savunma avukatı Faysal a-Sayd, kararı veren yargıcın dava dosyasını okumadığına inandığını söyledi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a konuşan Sayd, "Güvenlik güçleri adını suçlular listesine alınca Ahmed Mansur Karni'nin doğum belgesi sunuldu. Fakat o zaman da dava askeri mahkemeye gönderildi ve çocuk gıyabında peş peşe yapılan duruşmalarla mahkûm edildi" dedi.



Minik Ahmed hakkındaki karar sosyal medyada büyük tepki toplarken, avukat Muhammed Ebu Hurira, "Bu dava, Mısır'da adalet olmadığını kanıtladı. Mısır bir grup deli tarafından yönetiliyor" dedi.