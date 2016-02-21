T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da bir çocuk, 2 yaşında 4 cinayet işlediği gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı

Avukat Muhammed Ebu Hurira: Bu dava, Mısır'da adalet olmadığını kanıtladı

21 Şubat 2016 20:10

Mısır'da bir çocuğun, 2 yaşındayken dört cinayet işlediği, sekiz kere cinayete teşebbüs ettiği, Sağlık Bakanlığı'na ait binalara zarar verdiği ve asker ile polisi tehdit ettiği öne sürüldü. Dört yaşındaki Ahmed Mansur Karni, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

İngiliz The Mirror'ın haberine göre; Savunma avukatı Faysal a-Sayd, kararı veren yargıcın dava dosyasını okumadığına inandığını söyledi.

İsrail gazetesi Jerusalem Post'a konuşan Sayd, "Güvenlik güçleri adını suçlular listesine alınca Ahmed Mansur Karni'nin doğum belgesi sunuldu. Fakat o zaman da dava askeri mahkemeye gönderildi ve çocuk gıyabında peş peşe yapılan duruşmalarla mahkûm edildi" dedi. 

Minik Ahmed hakkındaki karar sosyal medyada büyük tepki toplarken, avukat Muhammed Ebu Hurira, "Bu dava, Mısır'da adalet olmadığını kanıtladı. Mısır bir grup deli tarafından yönetiliyor" dedi.

ETİKETLER

mısıryargıdelilikahmed mansur karni42yaşsuççocukcinayetcinayete teşebbüssağlık bakanlığıbinazararaskerpolistehditömür boyu hapis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24