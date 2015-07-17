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Dünya

Mısır’da bayram namazı sonrası müdahale: 5 ölü

Güvenlik güçleri, bayram namazı sonrası düzenlenen yürüyüşe gerçek mermi kullanarak müdahale etti

17 Temmuz 2015 15:29

Mısır’ın kuzeyindeki Giza kentinde, güvenlik güçlerinin, bayram namazı sonrasında düzenlenen yönetim karşıtı gösterilere müdahalesi sonucu 5 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Görgü tanıkları, bayram namazı sonrası Giza'nın güneyindeki Nahiye,  El-Heram ve El-Umraniyye bölgelerinde düzenlenen yürüyüşlere güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini, gerçek mermilerin de kullanıldığı müdahale sırasında 5 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını belirtti. Hayatını kaybedenler arasında bayram namazı kılmakta olan bir kadının da bulunduğu kaydedildi.

Görgü tanıkları, Nahiye bölgesinde düzenlenen gösterilere polisin müdahalesinde 5 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Bir emniyet yetkilisi ise "Giza'nın güneyinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında karşılıklı ateş açılması bnedeniyle hayatını kaybedenler oldu. Olayda 12 gösterici gözaltına alındı" dedi. 

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