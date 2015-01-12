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Dünya

Mısır'da ateist öğrenciye 3 yıl hapis

Facebook'ta ateist olduğunu açıklayan Mısırlı gence hapis cezası verildi

12 Ocak 2015 19:33

Mısır'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan ateist olduğunu açıklayan 21 yaşındaki bir öğrenciye 'İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle' üç yıl hapis cezası verildi.

Sol'da yer alan habere göre, Karim al-Banna isimli 21 yaşındaki Mısırlı öğrenci, Facebook üzerinden ateist olduğunu açıkladı. Bunun üzerine taciz edilmeye başlayan öğrenci polise başvurdu. Polis ise 'İslam'a hakaret ettiği' iddiasıyla Banna'yı gözaltına aldı. Uzun süre gözaltında tutulan al-Banna'ya üç yıl hapis cezası verildi.

'İslam'a hakaret'i suç sayan Mısır Anayasası nedeniyle geçtiğimiz Haziran'da da Kıpti bir Hristiyan'a altı yıl hapis cezası verilmişti.

 

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