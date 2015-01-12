Mısır'da ateist öğrenciye 3 yıl hapis

Mısır'da, sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan ateist olduğunu açıklayan 21 yaşındaki bir öğrenciye 'İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle' üç yıl hapis cezası verildi.

Sol'da yer alan habere göre, Karim al-Banna isimli 21 yaşındaki Mısırlı öğrenci, Facebook üzerinden ateist olduğunu açıkladı. Bunun üzerine taciz edilmeye başlayan öğrenci polise başvurdu. Polis ise 'İslam'a hakaret ettiği' iddiasıyla Banna'yı gözaltına aldı. Uzun süre gözaltında tutulan al-Banna'ya üç yıl hapis cezası verildi.

'İslam'a hakaret'i suç sayan Mısır Anayasası nedeniyle geçtiğimiz Haziran'da da Kıpti bir Hristiyan'a altı yıl hapis cezası verilmişti.