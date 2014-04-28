Mısır'da 638 kişiye daha idam kararı

Mısır'da Müslüman Kardeşler davasında 528 kişiye verilen idam cezasından sonra aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 683 kişi hakkında idam kararı verildi.

492 idam iptal edildi

AFP'nin haberine göre, Mısır’da mahkemenin geçen ay verdiği 529 idam cezasının 492’sinin ise iptal edilerek cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrildiği açıklandı.

Uluslararası kamuoyu tarafından büyük tepki çeken bu karar Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede protestolara neden olmuştu.