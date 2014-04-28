T24 LogoT24 Logo
Dünya

Mısır'da 638 kişiye daha idam kararı

Mısır'da, Müslüman Kardeşler davasında 683 kişi hakkında idam kararı verildi. Geçen ay idam cezasına çarptırılan 529 kişiden 492'sinin cezası ise iptal edildi

28 Nisan 2014 13:56

Mısır'da Müslüman Kardeşler davasında 528 kişiye verilen idam cezasından sonra aralarında Müslüman Kardeşler Teşkilatı Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedii'nin de bulunduğu 683 kişi hakkında idam kararı verildi.

 

492 idam iptal edildi

 

AFP'nin haberine göre, Mısır’da mahkemenin geçen ay verdiği 529 idam cezasının 492’sinin ise iptal edilerek cezasının ömür boyu hapis cezasına çevrildiği açıklandı.

Uluslararası kamuoyu tarafından büyük tepki çeken bu karar Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede protestolara neden olmuştu.

ETİKETLER

mısıridam kararıceza638 kişimüslüman kardeşlerdavaiptal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24