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Dünya

Mısır'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü 23 yaralı  KAHİRE (A.A)

01 Şubat 2012 03:07

-Mısır'da 5 katlı bina çöktü: 3 ölü 23 yaralı  KAHİRE (A.A) - 01.02.2012 - Mısır'ın Dimyat kentinde 5 katlı bir binanın çökmesi sonucunda biri polis 3 kişinin öldüğü, 23 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Mısır'da yayımlanan El Masravi Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, başkent Kahire'nin 210 kilometre kuzeyinde bulunan Akdeniz kıyısındaki Dimyat kentinde 5 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tamamen çöktü.  Olayda biri polis memuru 3 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, arama kurtarma ekiplerinin halen enkazda arama kurtarma çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi.  Yetkililer, sözkonusu binada meydana gelen çökme olayının aşırı yağışlardan dolayı yaşanmış olabileceğini savunurken, enkaz altında kalan kişiler bulunabileceğini söylediler.  Mısır'da resmi verilere göre, eksik malzeme, temelsiz yapılar ve kaçak kat inşaatlarından dolayı sık sık bina çökmeleri yaşanıyor.

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