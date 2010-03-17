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Kültür-Sanat

Mısır'da 3400 yıllık 2 heykel bulundu

Mısır'ın güneyinde yapılan arkeolojik kazıda 3400 yıllık iki heykel bulundu.

17 Mart 2010 02:00

T24 - Mısır'ın güneyinde yapılan arkeolojik kazıda 3400 yıllık iki heykel bulundu

Mısır Kültür Bakanlığından yapılan açıklamada, bulunan heykellerden birinin 4 metre boyunda ve Bilgelik Tanrısı Thoth’un heykeli olduğu bildirildi. Diğer heykelin, Firavun Amenhotep III’ün heykelinin üst kısmı olduğu belirtildi.

Kırmızı granitten yapılma heykellerin, Nil’in batı kıyısında Luksor kentinde Firavun’un anıt mezarında yapılan kazıda bulunduğu kaydedildi.

28 Şubat’ta da aynı tapınakta Amenhotep III’e ait kırmızı granitten bir heykelin başı bulunmuştu. Büyük ölçüde yıkılmış olan tapınakta yapılan kazılarda 2009 yılının Mart ayında da Amenhotep’in siyah granitten yapılmış iki heykeli bulunmuştu.

Amenhotep III, çocuk Firavun Tutankhamun’un büyükbabasıydı.



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