Mısır’da 3 gazeteci hakkında idam kararı!

Mısır mahkemesi, aralarında bir Ürdünlünün de bulunduğu 3 gazeteci hakkında idam kararı verdi. Gazeteciler, ulusal güvenlik bilgilerini sızdırma iddiasıyla suçlanırken, nihai karar 18 Haziran’da verilecek.

Sputnik’in haberine göre, Kahire Ceza Mahkemesi, ‘Katar adına casusluk’ davasında tutuklu yargılanan Ahmed Ali Afifi, Muhammed Ali Keylani ve Ahmed İsmail Sabit'le birlikte tutuksuz yargılanan gazeteci Esma Hatib, Al Jazera Arapça'nın eski yöneticisi İbrahim Muhammed Hilal ve yine aynı kanalın çalışanlarından gazeteci Ala Ömer Seblan hakkında idam cezası verdi.

Gazeteciler ulusal güvenlikle ilgili bilgileri sızdırmakla suçlanırken, nihai kararın 18 Haziran’da Büyük Müftü tarafından verileceği ifade edildi.

Aynı davada yargılanan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkındaki kararın ise ertelendiği belirtildi. Gazeteciler hakkındaki karar yokluklarında verilirken; gazetecilerden üçünün Al Jazeera çalışanı olduğu kaydedildi.

Kamuoyunda ‘Katar adına casusluk’ adıyla bilinen davada sanıklar, devlete ait gizli dosyaları başka ülkelere açıklama, bazı belgeleri ortadan kaldırma ve karartma, ülkeyi askeri, siyasi ve ekonomik alanlarda zarara uğratma gibi farklı suçlardan yargılanıyor.