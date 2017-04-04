Mısır'da 3 bin 700 yıllık piramidin kalıntıları bulundu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Daşur nekropolis bölgesinde yapılan kazılarda piramidin içine doğru giden bir koridor ve üzerinde 10 satır hiyeroglif yazısı bulunan bir taş blok bulundu. Bakanlık, kalıntıların iyi durumda olduğunu ve kazı çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Kazının başlangıç aşamasında olması nedeniyle piramidin boyutları henüz açığa çıkarılmış değil.

Piramidin 13 Hanedanlık Dönemi'nden kaldığı düşünülüyor.

Daşur bölgesi, Kral Sneferu'nun 4 bin 600 yıl önce 104 metre yüksekliğindeki ilk gerçek anlamdaki piramidi inşa ettirdiği bölge olarak biliniyor.

Sneferu'nun halefi oğlu Khufu, Giza'da 138 metre yüksekliğindeki Büyük Piramit'i inşa ettirmişti.