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Dünya

Mısır'da 2 binden fazla tutukluya af

Af bir ay içinde çıkartılan 3'üncü cumhurbaşkanlığı affı olma özelliğini taşıyor

21 Ağustos 2018 22:22

Mısır'da 2 bin 376 mahkumun cumhurbaşkanlığı affı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, cezaevi komitelerinin yaptığı çalışma sonucu, cumhurbaşkanlığı affının bin 88 kişiyi kapsadığı bunun yanı sıra 661 kişinin de şartlı tahliye edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, borçlarını ödeyemediği için hapiste bulunan 627 kişinin de bayram sebebiyle affedildiği aktarıldı.

Söz konusu af bir ay içinde çıkartılan 3'üncü cumhurbaşkanlığı affı olma özelliğini taşıyor. 3 Ağustos'ta alınan kararla 66, 6 Ağustos'takiyle de bin 118 mahkum serbest bırakılmıştı.

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