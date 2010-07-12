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Yaşam

Mısır'da 15 dolara sahte kızlık zarı

Mısır’da evlenen bazı kızların sahte kızlık zarı aldığı ve kullandığı ortaya çıktı.

12 Temmuz 2010 03:00

T24- Mısır’da evlenen bazı kızların sahte kızlık zarı aldığı ve kullandığı ortaya çıktı. Bu durum başta din adamları olmak üzere pek çok muhafazakar kitleyi oldukça kızdırdı..



Mısır’ın en ünlü din adamlarından Abdül Muti Bayumi, bunu satanların idamla cezalandırılması gerektiğini söyledi. Mısırlı parlementerler de sahte kızlık zarı satışının yasaklanmasını söyledi. El Ezher Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Bayumi, bunu ülkeye sokmanın bile oldukça kötü bir şey olduğunu ve bunun cezasının İslami şartlara göre idam olduğunu dile getirdi. Mısır parlementosundaki gruplarda bu durumun eşleri kandırmaya yönelik bir hareket olduğunu söyledi.

Çin’de yapılan bu alet öncelikle kadının cinsel organına yerleştiriliyor. Sonrasında kan gibi bir sıvı çıkıyor. Sahte kızlık zarını bakireliğini kaybeden kadınları durumun fark edilmemesi için alıyor. Alet Ortadoğu’da daha yaygın satılıyor. Suriye’de yaklaşık fiyatı 15 dolar.

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