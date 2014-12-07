Mısır, vatandaşlarının Türkiye seyahatini izne bağladı

Vatandaşlarının Türkiye üzerinden Suriye’deki cihatçı gruplara katılmasına engel olmak isteyen Mısır, Türkiye’ye gitmek isteyenlerin seyahat etmeden önce izin almaları gerektiğini açıkladı.
AP’nin haberine göre 18 ila 40 yaş arası Mısırlıların Türkiye’ye seyahatlerinden önce Kahire merkezinde güvenlik soruşturmasından geçmeleri gerekiyor. Alınan bilgiye göre son 24 saat içinde 200’den fazla kişinin Türkiye’ye seyahati engellendi.
İçişleri Bakanlığı sözcüsü Hany Abdel Latif alınan bu kararla, Mısırlıların Türkiye üzerinden geçerek Suriye’deki militan gruplara katılmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını açıkladı.
Mısırlıların halihazırda Suriye, Irak ve Ürdün’e gitmeden önce izin alması gerekiyordu.