Mısır uçağının enkazına ulaşılamadı



Mısır Havayolları'na (EgyptAir) ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı 66 yolcu ve mürettebatla Paris-Kahire seferini yaparken Akdeniz'de düşmüştü. Yetkililer, inişe yarım saat kala radar ekranlarından kaybolan 804 sefer sayılı uçakla ilgili bir dizi açıklamada bulundu.

Mısırlı yetkili yalanladı

Uçağın enkazının bulunduğuna dair Mısırlı yetkililerce yapılan açıklama daha sonra yalanlandı. Mısır Havayolları'nın Başkan Yardımcısı Ahmed Adil, uçağın düştüğü tahmin edilen bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Adil, Girit açıklarında deniz yüzeyinde bulunan turuncu renkli iki parçanın düşen uçağa ait olmadığını tespit ettiklerini söyledi.

Terör saldırısı ihtimali öne çıkıyor

ABD Savunma Bakanlığı, uçakta bir patlama meydana geldiğini doğrulayan verilere sahip olmadıklarını açıkladı. Mısır Havacılık Bakanı Şerif Fathi, uçağın "terör saldırısı sonucu düşme ihtimalinin, teknik bir arıza nedeniyle düşme ihtimalinden daha yüksek" olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, "Bir kaza veya değil, aklımızda terör ihtimali de var" dedi.

Yarım saat sonra Kahire'ye inecekti

Uçak önceki gece 23:05'te Fransa'nın başkenti Paris'teki Charles de Gaulle Havalimanı'ndan havalandı. Mısır saatiyle 03:15'te Kahire'ye inmesi bekleniyordu. Uçakla irtibat, Yunan hava sahasından çıktıktan kısa bir süre sonra Kahire saatiyle 02:45'te kesildi.

"Aniden rotasından çıkarak düşüşe geçti"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, uçağın Akdeniz'de Mısır hava sahasına girdikten kısa bir süre sonra aniden rotasından çıkarak düşüşe geçtiğini söyledi. Kammenos, 02:30 sıralarında bir anda irtifa kaybetmeye başlayan uçağın önce 90 derece sola sonra 360 derece sağa yönelerek 37 bin feetten (yaklaşık 11 bin 300 metre) 15 bin feete düştüğünü söyledi. Yunan bakan uçağın 10 bin feet yükseklikte radardan tamamen kaybolduğunu açıkladı. Açıklama göre pilotlar acil durum ve imdat çağrısında da bulunmadı.