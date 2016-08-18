Mısır TV'den kadın sunuculara: 'Zayıflayın'

Mısır Radyo ve Televizyon Kurumu ERTU'nun sekiz kadın sunucusuna 'zayıflayın' talimatı vermesi kadın hakları örgütlerini ayağa kaldırdı.

ERTU, El Yawm el Sabi internet sitesinin haberine göre, sekiz sunucusuna, zayıflamak ve "ekrana uygun bir görünüme" dönmek üzere bir ay süre vermiş.

Üstelik ERTU'nun genel müdürü kendisi de eski bir sunucu olan Sefa Hicazi.

Ultimatom üzerine adı geçen kadın spikerlerden ardarda açıklamalar gelmeye başlamış.

Mısır'ın 2. Kanal televizyonunda sunuculuk yapan Hatice Hattab sözü geçen internet gazetesine verdiği demeçte, halkın son televizyon programlarını seyredip, kendisinin gerçekten şişman olup olmadığına ve ekrandan alınmayı hakedip haketmediğine karar vermesini istiyor.

Bir diğer kadın sunucu ise durumun ailelerini üzdüğünü, kurum içinde halledilmiş olsa daha iyi olacağını söyledi.

Mısır'daki Rehberlik ve Hukuki Farkındalık Kadın Merkezi adlı kadın hakları kuruluşu ERTU'nun kararını kınayarak bunun bir "anayasa ihlali" ve kadına karşı şiddet olduğunu kaydetti, televizyon yöneticilerini geri adım atmaya davet etti.

Eleştirilere rağmen Mısır televizyonundan kaynaklar kararın geri alınmayacağını, ancak kadınların maaşlarının ve sosyal haklarının kesintiye uğramayacağını söylüyorlar.

Mısır medyasında yorumcular sunucuların görevden alınmasının haklı olup olmadığını tartışıyor.

Devlet gazetesi El Ahram'dan Fatma el Şarawi, bu kriterlerin bütün yerel televizyonlara da uygulanması gerektiğini savunurken, yazar ve akademisyen Wahid Abdul Mecid televizyonların, spikerlerinin görünümlerini değil program içeriklerini düzeltmeye odaklanmasının iyi olacağını söyledi.

Sosyal medyada da kullanıcılar bölündü. Kadın sunucuları destekleyenler de var "dombili" benzeri yakıştırmalarla fazla kilolarından dolayı aşağılayıcı mesajlar atanlar da.

Buna karşılık parlamentoda, aynı zamanda gazeteci de olan milletvekili, Seyid Hicazi, sunucuları savunan bir konuşma yaptı ve "Soruyorum, Mısır'da kim ideal kiloladır" diye sordu. Milletvekili Sada el Balad haber sitesine verdiği mülakatta ise bir sunucunun "biraz tombul ama zarif olabileceğini" söyledi.