Mısır: Türkiye'nin Arap ülkelerine müdahale etmesine karşıyız

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 'Arap ülkelerinin işlerine politik ve askeri müdahalesine' karşı olduklarını açıkladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, Türk yetkililerinin, Libya'nın doğusundaki yönetimin Mısır'a, 'aşırılık ve teröre karşı mücadelede' destek çağrısının gayrimeşru olduğu yönündeki açıklamalarının şaşkınlık yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, "Mısır, Türkiye'nin Irak, Suriye veya Libya olsun Arap ülkelerinin işlerine yaptığı ve hiçbir yasal dayanağı olmamasının yanı sıra, Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden politik ve askeri müdahalesine karşı çıkıyor" ifadelerine yer verildi.

Mısır'a 'müdahale çağrısı' gelmişti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, geçen perşembe günü Kahire'de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelmişti.

Görüşme, "Mısır ve Libya: tek halk ve tek gelecek" başlıklı konferans kapsamında gerçekleştirilmişti. Konferans kapsamında, Libyalı kabile önderleri Mısır'a, Libya ordusu ve aşiretlerine yardım çağrısını yenilemişti.

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