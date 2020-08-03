Mısır tezgâhına el konulan seyyar satıcı, üzerine benzin döküp kendini yaktı!

Erzincan’da zabıta ekiplerince mısır sattığı seyyar tezgâha el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.



Bayramın ilk günü Erzincan Ekşisu Mesire alanı içerisinde meydana gelen olayda, Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ekşisu Mesire alanında seyyar mısır satan Yavuz P.’den tezgâhını kaldırmasını istedi.



Bunun üzerine zabıta ile Yavuz P., arasında tartışma yaşandı. Tezgâhına el konulmak istenilen seyyar satıcı üzerine benzin döküp kendini yaktı.



Vücudunun büyük bir kısmı yanan Yavuz P., ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan seyyar satıcı, Trabzon’a sevk edildi.



Trabzon’da yoğun bakıma alınan seyyar satıcının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.