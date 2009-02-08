Mısır tarlasında dev obruk çukuru açıldı





‘Ciddi bir tehlikenin habercisi’ ‘Ciddi bir tehlikenin habercisi’

Konya’nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat yapılırken, yaklaşık 70 metre çapında, 80 metre derinliğinde obruk oluştu.Karapınar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Akkuyu yaylasındaki mısır ekili tarlada çalışan işçiler, yeni bir obruğun oluşumuna tanık oldu. Yaklaşık 70 metre çapında ve 80 metre derinliğindeki obruk, olay anında tarlada çalışan çiftçiler arasında büyük korku yarattı. (Obruk: Yer kabuğunun çoğu kez aniden çökmesiyle ortaya çıkan, ovadaki yeraltı sularının aşındırdığı toprak katmanının göçmesiyle oluşan derin çukur.)Obruğun oluştuğu sırada tarlada mısır hasadı yapan biçerdöver sürücüsü Mustafa Çınar, dün sabah saatlerinde başladıkları hasat işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini, ancak akşama doğru büyük bir gürültü ile mısır tarlasının çöktüğünü söyledi.Obruğun oluştuğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta çalıştıkları için çöküntüyü hissettiklerini ifade eden Çınar, "Büyük bir gürültü oldu. Sonra biçerdöverden indim ancak çöken alana korkumdan yaklaşamadım. Eğer birkaç dakika sonra meydana gelse biz de çöken alanda olacaktık. Oluşan obruğu arkadaşlarıma haber verdim. Çevresine yaklaşamadık. Gece çalışmamız sırasında çökmenin olmaması bizim için büyük bir şans. Eğer gece çökme meydana gelseydi çok kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.Tarla sahibi Abdullah Yarımoğlu ise tarlasındaki çökme nedeniyle 5 ton mısırının hasat edilemeyeceğini söyledi.Karapınar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozaklı ise Karapınar’ın jeolojik yapısının acilen incelenmesi gerektiğini söyledi. Karapınar’da tarım yapılan yerlerin bir bir çökmeye başlamasının ciddi bir tehlikenin habercisi olduğunu ifade eden Bozaklı, şunları kaydetti: "Şu anda ilçenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen obruklar bölgenin toprak yapısının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor. Çok ciddi araştırma yapılıp sonuçları vatandaşlara açıklanmalı. Çünkü obruklar Karapınar için çok önemli bir konu. Bugüne kadar can kaybının olmaması Allah’ın takdiri."Konya'nın Karapınar İlçesi'nde son iki yıl içerisinde 10 obruk oluştu. Bölgedeki obruk sayısı daha önce oluşanlarla birlikte 30'a yükseldi.