T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mısır tarlasında dev obruk çukuru açıldı

Konya’nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat yapılırken yaklaşık 80 metre derinliğinde bir obruk oluştu.

08 Şubat 2009 02:00

Konya’nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat yapılırken yaklaşık 80 metre derinliğinde bir obruk oluştu.

Konya’nın Karapınar ilçesindeki bir mısır tarlasında hasat yapılırken, yaklaşık 70 metre çapında, 80 metre derinliğinde obruk oluştu.

Karapınar ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıktaki Akkuyu yaylasındaki mısır ekili tarlada çalışan işçiler, yeni bir obruğun oluşumuna tanık oldu. Yaklaşık 70 metre çapında ve 80 metre derinliğindeki obruk, olay anında tarlada çalışan çiftçiler arasında büyük korku yarattı. (Obruk: Yer kabuğunun çoğu kez aniden çökmesiyle ortaya çıkan, ovadaki yeraltı sularının aşındırdığı toprak katmanının göçmesiyle oluşan derin çukur.)
Obruğun oluştuğu sırada tarlada mısır hasadı yapan biçerdöver sürücüsü Mustafa Çınar, dün sabah saatlerinde başladıkları hasat işlemlerinin normal şekilde devam ettiğini, ancak akşama doğru büyük bir gürültü ile mısır tarlasının çöktüğünü söyledi.

Obruğun oluştuğu alana yaklaşık 100 metre uzaklıkta çalıştıkları için çöküntüyü hissettiklerini ifade eden Çınar, "Büyük bir gürültü oldu. Sonra biçerdöverden indim ancak çöken alana korkumdan yaklaşamadım. Eğer birkaç dakika sonra meydana gelse biz de çöken alanda olacaktık. Oluşan obruğu arkadaşlarıma haber verdim. Çevresine yaklaşamadık. Gece çalışmamız sırasında çökmenin olmaması bizim için büyük bir şans. Eğer gece çökme meydana gelseydi çok kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.

Tarla sahibi Abdullah Yarımoğlu ise tarlasındaki çökme nedeniyle 5 ton mısırının hasat edilemeyeceğini söyledi.



‘Ciddi bir tehlikenin habercisi’

Karapınar Ziraat Odası Başkanı Hikmet Bozaklı ise Karapınar’ın jeolojik yapısının acilen incelenmesi gerektiğini söyledi. Karapınar’da tarım yapılan yerlerin bir bir çökmeye başlamasının ciddi bir tehlikenin habercisi olduğunu ifade eden Bozaklı, şunları kaydetti: "Şu anda ilçenin çeşitli bölgelerinde meydana gelen obruklar bölgenin toprak yapısının ne kadar tehlikeli boyutlara ulaştığını gösteriyor. Çok ciddi araştırma yapılıp sonuçları vatandaşlara açıklanmalı. Çünkü obruklar Karapınar için çok önemli bir konu. Bugüne kadar can kaybının olmaması Allah’ın takdiri."

Konya'nın Karapınar İlçesi'nde son iki yıl içerisinde 10 obruk oluştu. Bölgedeki obruk sayısı daha önce oluşanlarla birlikte 30'a yükseldi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24