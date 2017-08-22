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Mısır tarlasına düşen İHA'ın enkazı, İncirlik Üssü'ne götürüldü

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir İlçesi'ndeki mısır ekili tarlaya dün düşen ABD Hava Kuvvetleri'ne ait İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) enkazı, incelenmek üzere İncirlik'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39'uncu H

22 Ağustos 2017 16:11

Ali LEYLAK- Uğur BUDAK/ VİRANŞEHİR (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'ndeki mısır ekili tarlaya dün düşen ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait İnsansız Hava Aracı\'nın (İHA) enkazı, incelenmek üzere İncirlik\'te konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39\'uncu Hava Kanat Komutanlığı\'na götürüldü.
ABD Hava Kuvvetleri\'ne ait uzaktan kumanda edilen MQ-1 Predator İnsansız Hava Aracı, dün öğle saatlerinde Suriye sınır hattında keşif uçuşu yaptığı sırada ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Yolbilen Mahallesi\'nde bulunan Abdulkadir Üçağaç\'a ait mısır ekili tarlaya düştü. Parçalanan İHA için bölgeye, Adana İncilik Üssünde görevli ABD Hava Kuvvetleri 39\'uncu Hava Kanat Komutanlığı ekipleri geldi. Mısır tarlasında kaza kırım çalışmasını sürdüren ABD’li ekip, topladıkları parçaları özel kutulara yerleştirerek beraberinde getirdikleri askeri kamyonlara yükledi. İncelemek üzere İncilik Üssü\'ne götürülen İHA’nın düştüğü mısır tarlasında ise ekili geniş bir alan zarar gördü.
ZARARIMIZI KARŞILAYACAKLAR
Kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede enkaz çalışmasının ardından tarlasını kontrol eden Abdulkadir Üçağaç, \"Ben tarlada çalıştığım sırada gökyüzünde alçak uçuş yapan İHA birkaç manevra yaptıktan sonra büyük bir gürültüyle tarlaya düştü. İlk başta çok korktum sonra durumu jandarmaya bildirdik. Bunun üzerine bölge giriş ve çıkışlara kapatıldı. ADB’li heyet geldi. Tarlaya 2 helikopter indi. Uzun süren çalışmaların ardından toplanan parçalar kamyonlar yüklenerek Adana’ya götürüldü. Tarlada meydana gelen zarar için bizden bir dilekçe istenerek zararımızın karşılanacağını söylediler\" dedi.
Bölgede enkaz çalışmasının tamamlanmasının ardından kapatılan yol açıldı.

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