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Dünya

Mısır, tarihinin en büyük silah alımını gerçekleştiriyor

Mısır, Fransa ile 6 Milyar Euro’luk silah satışı anlaşması yaptı

20 Ocak 2015 18:29

Yaklaşık 3 aydır Paris-Kahire arasında devam eden silah alımı görüşmeleri son aşamasına geldi. Dünyaca ünlü silah şirketi French Dassault'un CEO'su Eric Trapier ve Faransız Savunma Bakanlığı diplomatları tarafından Kahire yönetimi ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Fransa'da yayın yapan La Tribune gazetesinde yer alan habere göre, ilk etapta, 22 "Rafale" savaş tipi uçağı ve Mısır donanmasına teslim edilmek üzere iki de savaş fırkateyni alınacağı aktarıldı. Ayrıca Mısır'ın 30 yıllık diğer askeri teçhizatları yenileme projesinin de yine aynı firma tarafından yapılacağı duyuruldu.

 

Arabistan ve Kuveyt'in finanse edeceği iddia edildi

 

ABD'nin yıllık 1,5 Milyar dolar askeri yardım yaptığı Mısır'a tepkisinin ne olacağı ise merak konusu. Zira Sisi, gerçekleştirdiği askeri müdahaleden sonra ilk ziyaretini Rusya'ya yapmış ve bu hareketin o dönemde kendisini açıktan desteklemeyen ABD'ye karşı bir tavır olduğu algılanmıştı. Ayrıca, Kahire'nin Moskova'yla yaptığı silah ticareti ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mary Harf'e sorulduğunda, "Mısır'ı kimin yöneteceğine karar vermek ABD'ye de, Putin'e de düşmez." ifadelerini kullanarak tepki göstermişti.

Öte yandan, Mısır'ın yaptığı bu silah alımlarını ise Suudi Arabistan ve Kuveyt'in finanse edeceği iddia edildi.

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