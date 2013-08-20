Mısır polisinden İHA ofisine baskın

Mısır polisi, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kahire ofisine baskın düzenleyerek büro şefi Tahir Osman Hamde'yi gözaltına aldı. Bu arada, TRT Muhabiri Metin Turan'ın gözaltı süresi 15 gün uzatıldı. Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği savcılığa itirazda bulundu. Luksor kentinde de iki Türk turist bir süre gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Mısır’daki darbe yönetimi İhlas Haber Ajansı’nın Kahire bürosundaki ekipmanlara el koyarak Büro Şefi Tahir Osman Hamde’yi gözaltına aldı.

Mısır güvenlik güçleri ve Baltacılar tarafından Mısır’da görev yapan gazetecilere uygulanan baskı artarken, son olarak İHA’nın Kahire bürosu da güvenlik güçlerinin engellemelerine takıldı. İHA’nın dünya televizyonlarına yayın hizmeti sağladığı canlı yayın ekipmanlarına Mısır polisi tarafından el konuldu.İHA Kahire Büro Şefi Tahir Osman Hamde ise güvenlik güçleri tarafından polis merkezine götürüldü. Büro Şefi Hamde’den halen haber alınamıyor.