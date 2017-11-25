Mısır ordusundan hava operasyonu

Cuma günü Mısır'ın Sina Yarımadasındaki Ravda Camii'nde gerçekleşen ve 235 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı ve silahlı saldırı sonrasında Mısır ordusu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı operasyon başlattı.

Mısır ordusu sözcüsünün Facebook üzerinden bugün yaptığı açıklamaya göre, Mısır'a ait savaş uçakları, saldırının gerçekleştiği Sina Yarımadası'ndaki Bir el-Abed kasabasına yakın bir bölgede saldırıyı gerçekleştirenleri, saldırıda kullanılan araçları ve saldırganların silah sakladıkları sığınakları hedef aldı.

Açıklamada, gece yarısı yapılan hava saldırısında saldırganların öldürüldüğü belirtilirken, ölü sayısı ile ilgili bir bilgi verilmedi.

Mısır'da internet üzerinden yayın yapan Al-Ahram gazetesinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Mısır askerleri saldırının olduğu bölgeye gittiler. Gazete, operasyonun saldırganların etkisiz hale getirilmeden durmayacağını aktardı.

Saldırı sonrasında açıklama yapan Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi, saldırıyı düzenleyenlere "sert bir cevap” vereceklerini söylemişti.

Sufi ibadethanesi olarak bilinen Ravda Camii'nde önce bomba patlatılan, ardından camiden kaçanlara ateş edilerek gerçekleştirilen saldırıyı henüz kimse üstlenmedi, ancak IŞİD önceden Sina Yarımadası'nı Sufilerden temizlemeye yemin etmiş ve benzer saldırılar gerçekleştirmişti.

Trump, Sisi'yi aradı

ABD Başkanı Donald Trump, saldırı sonrasında ilk önce Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Trump, "Mısır'da masum ve savunmasız ibadet edenlere korkunç ve korkakça bir terörist saldırısı. Dünya terörizme göz yumamaz; onları askeri olarak yenmeliyiz ve varoluşlarının temelini oluşturan radikal ideolojiyi itibarsızlaştırmalıyız” tweetini paylaştı.

ABD başkanı bunun ardından Mısır Devlet Başkanı Sisi'yi aradı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, saldırıyı kınadı ve Sisi'ye başsağlığı dileklerini iletti. Trump ayrıca teröre karşı mücadelede ABD'nin Mısır'ın yanında yer almaya devam edeceğini söyledi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de saldırıdan çok etkilendiğini ve ibadet eden masum Müslümanların korkakça bir saldırının kurbanları olduklarını söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AP, DÇ/BÖ