Mısır ordusundaki subaylar eylemcilere katılıyor

İstifa etmemekte direnen Mübarek’e karşı en büyük eylem bugün düzenlenecek. Eylemcilerin Başkanlık Sarayı’na yürüyüşe geçmesi beklenirken bazı orta rütbeli subayların eylemcilere katıldığı haberleri geliyor.



Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, dün akşamki konuşmasında gelecek Eylül ayındaki seçimlere dek görevde kalacağını, ancak bazı yetkilerini yardımcısı Ömer Süleyman'a devredeceğini söyledi. Mübarek’in istifa edeceğini düşünen Tahrir Meydanı’ndaki kalabalıkta ve ülke çapındaki on milyonlarca insanda, umut yerini kızgınlığa bıraktı.

Şimdiye kadar eylemleri sadece meydan ve sokaklarda yapan kalabalıkların Mübarek’in konuşmasından sonra, bugün Başkanlık Sarayı’na yürüyeceği yorumları yapılmaya başlandı. Nitekim ajanslar sabah saatlerinde bir kısım göstericinin Başkanlık Sarayı önünde slogan attığını ve saray çevresindeki askerlerin müdahalede bulunmadığını bildiriyor.

Haber ajanslarının verdiği bir başka bilgi de devlet televizyonunun eylemciler tarafından kuşatıldığı ve binaya giriş çıkışlara izin verilmediği yolunda. Günün ilk saatlerinde gelen bu haberlerden sonra gözler Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilecek büyük gösteriye çevrildi.

Cuma namazı sonrasında, 17’inci gününe giren isyanda en büyük gösterilerin yapılması bekleniyor. Tahrir Meydanı ve başkent Kahire’nin farklı bölümlerinde toplanan protestocuların Başkanlık Sarayı’na yürüyüşe geçmesi durumunda ordunun müdahale edebileceği ve kan dökülebileceği de bir başka endişe konusu.



Generaller toplandı

Bu şartlar altında gözler orduya çevrilirken, Mısırlı generaller şu saatlerde kritik bir toplantı yapıyor. Toplantı sonunda bildiri yayınlanacağı açıklandı. Toplantıda alınan kararlar çok şeyi değiştirebilir.



Subaylar eyleme katılıyor

Üst düzey askerler toplantı halindeyken, ordunun orta düzey subayları halk hareketine katılıyor. Reuters ajansına açıklamada bulunan Binbaşı Ahmed Ali Şuman, "Silahlı kuvvetlerin halkla dayanışma hareketi başlamıştır" dedi.

Başkent Kahire'nin Tahrir Meydanı'ndaki gösteride dün gece halka hitap eden Ali Şuman, "rütbeleri yüzbaşı ile yarbay arasında 15 subay halk hareketine katıldı" diyerek, silahını orduya teslim ettiğini de bildirdi.

Tahrir Meydanı'nın batı girişini korumakla görevlendirilen Şuman, harekete katılan diğer subayların da cuma namazından sonra halkla konuşacağını belirtti ve subayları da Mübarek karşıtı gösterilere katılma çağrısı yaptığını belirtti.

Mısır'da ordu, halk hareketine karşı kuvvete hiç başvurmadı. Ancak bazı göstericiler askerlere kızgın. Tahrir'deki göstericilerden Salih Bazuni, "Mübarek çeteleri bu meydanda halktan 300 kişiyi şehit etmişken ordu kenarda nasıl seyirci kalabildi" dedi.