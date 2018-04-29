Mısır Ordusu: Sina Yarımadası'nda 16 militan öldürüldü

Mısır, ülkenin kuzeydoğusundaki Sina Yarımadası'nda düzenlenen operasyonda 16 radikal İslamcı militanın öldürüldüğünü duyurdu.

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, aralarında silah depoları, motorsikletler ve araçların da bulunduğu onlarca hedefin de yok edildiği, dört militan ve 30 şüphelinin de gözaltına alındığı bildirildi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdül Felttah el Sisi, geçen Kasım'da bir camiye düzenlenen ve 300 kişinin hayatına mal olan silahlı ve bombalı saldırının ardından, orduya bu ay sonuna dek bölgedeki radikal İslamcıların yenilgiye uğratılması emrini vermişti.

Saldırının şüphelisi olarak bölgedeki İŞİD bağlantılı bir örgüt gösterilmiş ve Sisi bölgede üç ay içinde güvenlik ve istikrarın sağlanması için tüm gücün kullanılması talimatı vermişti.

Operasyona, kara hava ve donanma birlikleriyle, sınır muhafızları da katıldı.

Ordu'nun yazılı açıklamasında, bir iletişim merkezi ve altı uyuşturucu çiftliğnin de ele geçirildiği kaydedildi.

Sina Körfezi, İsrail ve Gazze Şeridi'yle komşu.

Geçen hafta New York Times gazetesi, İsrail uçaklarının Mısır Cumhurbaşkanı'nın onayıyla bölgede hava saldırıları düzenlediğini yazmıştı.

Mısır bu iddiayı reddederken, İsrail yorum yapmadı.

IŞİD bağlantılı Sina Bölgesi adlı örgüt, genelde ordu güçlerini hedef alan çok sayıda saldırıdan sorumlu tutuluyor. Öngüt 2015'te bir Rus yolcu uçağının düşürüldüğü ve 224 kişinin öldüğü saldırıyı da üstlenmişti.

Daha önce Ensar Beyt el Makdis adıyla tanına örgüt ilk olarak Eylül 2011'de ortaya çıkmış ve IŞİD'e biat etmelerinin ardından adını değiştirmişti.

Örgüt geçen yılın ilk yarısında bölgedeki ve Mısır'ın diğer yerlerindeki Hristiyanlara yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

Hristiyanlara ek olarak, Sufi Müslümanlara yönelik saldırıları da arttı.

Sina'daki IŞİD dini polisinin lideri "tövbe" etmeyen Sufilerin öldürüleeceğini söylemişti.

Örgüt, geçen Kasım ayında El Rawda camisine yönelik yapılan saldırıyı üstlenmedi. Ancak çoğu kişi, çoğunlukla Sufilerin gittiği camiye saldırıdan örgütü sorumlu tutuyor.