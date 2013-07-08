Mısır ordusu: 'Silahlı terörist grup' güvenlik güçlerine saldırdı

Çeviri: Varsan Çekiç

Kahire'de bu sabah devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin taraftarlarından 53 kişinin güvenlik güçleri tarafından öldürülmesi, Müslüman Kardeşler'in Mursi'nin tekrar başa geçmesi için isyan çağrısında bulunmasını tetikledi.

İngiliz The Guardian gazetesine göre, ülkede yakın zamanda yaşanan en kanlı olay, Mursi'nin içeride tutulduğu öne sürülen Cumhuriyet Muhafızları karargahında gerçekleşti. Müslüman Kardeşler saldırıyı katliam olarak tanımlayarak kınarken, Mısır ordusu 'terröristlerin' koruma altındaki binaya saldırmaya çalıştığını açıkladı. Mısır Sağlık Bakanlığı saldırıda 322 kişinin yaralandığını belirtti.

Olayların hemen ardından ölümler için bağımsız bir araştırma açma hareketi başladı. Yaralılar saldırının, Kahire'de Mursi yandaşları ve karşıtları tarafından gerçekleştirilen toplu gösterilerden saatler sonra, sabah saat 4'te nasıl başladığını açıkladı. Yaşadıklarını The Guardian'a anlatan Muhammed Saber el-Sebay, "Sabah namazındaydık ve sonra birilerinin yardım çığlıklarını duydum. Namaz bitiminden biraz önce ateş açımı başladı. Cumhuriyet Muhafızları binasının önünde duran askerler ilk biber gazı atmaya başladı, ardından kafamızın üstünden gerçek kurşunlar uçmaya başladı" dedi. Saldırıyı açıklayan Sebay, "İnsanlar geri çekilmeye başladı ve sağ taraftan zırhlı araçla birlikte yaklaşan bir grup asker, tüfekleriyle insanların üstüne ateş açmaya başladılar. Ben kendimi molozlar arasında korumaya çalışıyordum ve birşeyin kafama çarptığını hissettim" diye konuştu.

Ölülerin arasında çocuklarında bulunduğu iddiası daha doğrulanmadı. Saha hastanesinin sorumlu doktoru, yaralılara yardım ettiği üç saatte hayatında gördüğü en kötü vakalarla karşılaştığını belirtti. Yaralılardan Abdul Şükür, yaralanmadan önce bir subayın askerlere "ateş etme" diye bağırdığını belirtti.

Mısır ordusu "silahlı terrörst grubun" güvenlik güçlerine saldırarak, Cumhuriyet Muhafızları binasına girmeye çelıştığını belirtti. Mısır'ın Al Ahram gazetesine göre, saldırıda bir subay öldü, 7'si kritik durumda 40 asker yaralandı. Ordu üzerinde silah, cephane ve molotof taşıyan 200 kişinin tutuklandığını da açıkladı.