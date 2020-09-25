Mısır, 'Öfke Cuması'na hazırlanıyor

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Mısır'da Abdülfettah Es Sisi hükûmetine karşı protestolar sürerken, bugün "Öfke Cuması" adı verilen bir eylem için büyük kalabalıkların sokağa çıkması bekleniyor.

Geçen günlerde internet üzerinden birçok kişi, yozlaşma ve kötüleşen yaşam şartlarının protesto edildiği eylemlere katılım için çağrıda bulundu.

Yurtdışında yaşayan Mısırlı muhalif müteahhit Muhammed Ali, Facebook üzerinden paylaştığı videoda, "Bu ülkemizi kurtarmamız için bir fırsat. Her gün sayımız artıyor" dedi. Eylemlerin son dalgası geçen hafta Ali'nin geçen seneki protestoların yıl dönümünde sokağa çıkılması için yaptığı çağrıyla başlamıştı. Geçen sene yine eylül ayında Ali, halka protesto çağrısında bulunmuştu ve eylemlerde 2 binden fazla kişi tutuklanmıştı.

Geçen hafta başlayan protestolar Gize ve Beni Süveyf bölgelerinde yoğunlaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların Sisi karşıtı pankartlar taşıdığı ve sloganlar attığı görülüyor.

Bazı kaynaklar protestoculara güvenlik güçleri tarafından ateş açıldığını iddia etti.

Mada Mast'ın aktardığına göre 14'ü 18 yaşın altında olmak üzere 150 protestocu bu hafta devlet güvenlik savcısı tarafından çağrıldı. Bahsi geçen protestocuların çoğuna "terör örgütü üyesi olma" suçlaması yöneltiliyor.