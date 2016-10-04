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BBC Türkçe

Mısır: Müslüman Kardeşler liderlerinden Kemal öldürüldü

Müslüman Kardeşler, Kemal'in dün kaybolduğunu açıklamıştı.

04 Ekim 2016 10:31

Mısır İçişleri Bakanlığı, Müslüman Kardeşler liderinden Muhammed Kemal'in güvenlik güçleriyle girdiği silahlı çatışmada öldürüldüğünü açıkladı.

Çatışmada Müslüman Kardeşler üyesi bir kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Müslüman Kardeşler, Kemal'in Pazartesi günü "kaybolduğunu" açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, Kemal'in "Müslüman Kardeşler'in silahlı kanadının lideri" olduğunu iddia etti.

Kemal'e, gıyabında iki kez müebbet hapis cezası verilmişti.

Mısır'da 2012'de seçimle cumhurbaşkanı olan Muhammed Mursi, 2013'te askeri darbeyle devrilmişti.

Mursi'nin devrilmesinden bu yana Müslüman Kardeşler'i hedef alan operasyon ve soruşturmalar sonunda açılan davalarda yüzlerce kişi idam cezasına mahkum edildi.

Müslüman Kardeşler yasa dışı ilan edilirken, İslamcı hareketin on binlerce üyesi hapsedildi.

Arapça adı İhvanül Müslimin olan Müslüman Kardeşler, Mısır'ın en eski ve en büyük İslamcı örgütü ve tamamen barışçıl olduğunu savunuyor.

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