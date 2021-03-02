Mısır, Mohamed Salah'ı Tokyo Olimpiyatları kadrosuna çağırdı

Mısır, Tokyo Olimpiyatları kadrosuna ülkenin en büyük futbol ikonu Mohamed Salah'ı dahil etmeyi planlıyor.

Mısır U23 Milli Takımı'nın teknik direktörü Shawky Gharib yıldız futbolcunun Tokyo Olimpiyatları kadrosuna dahil etmek istediklerini açıkladı.

Takımların kadrolarına 23 yaş üstü üç oyuncuyu dahil edebildiği olimpiyat kadrosuna dahil olan Salah yaşanan bu gelişmenin ardından olimpiyatlara katılırsa, 23 Temmuz - 8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan olimpiyat oyunlarından ötürü İngiliz ekibinin sezon öncesi kampını büyük oranda kaçıracak.



Mısır Futbol Federasyonu ve Liverpool'un bu ay bu konuyu görüşmek için bir araya geleceği öğrenilirken, Jürgen Klopp'un takımının pek de sıcak bakmadığı bu gelişmeye onay vermemesi bekleniyor. Bu sezon Premier Lig'de 17 gol atan ve gol krallığı yarışında Bruno Fernandes'in iki, Harry Kane'nin üç gol önünde yer alan Salah, bütün kulvarlarda çıktığı toplam 36 maçta 24 gol kaydetti. Ülkesinin en önemli futbol ikonu olan 28 yaşındaki oyuncu Mısır Milli Takımı formasını giydiği 68 maçta 43 gol kaydetmişti.