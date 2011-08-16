-Mısır Kuzey Sina'da operasyona başladı KAHİRE (A.A)-16.08.2011 - Sina yarımadasına zırhlı birlikler konuşlandıran Mısır ordusunun, bölgede başlattığı operasyonlarda aranan bir kişiyi ölü ele geçirdiği, 16 kişiyi de tutukladığı bildirildi. Mısır'ın devlet televizyonuna konuşan bir güvenlik görevlisi, İsrail'e giden gaz boru hattına yapılan saldırılar ve El Ariş kentindeki karakol baskını ile ilgili aranan bir kişinin, asker ile girdiği silahlı çatışma sonucunda ölü ele geçirildiğini söyledi. Sina'daki çeşitli saldırılara karıştıkları iddia edilen 16 kişinin Mısır ordusu tarafından tutuklandığını belirten görevli, tutuklanan kişilerden 6'sının kendilerini İslam Kurtuluş Ordusu olarak adlandıran bir örgüte mensup olduklarını kaydetti. Tutuklanan kişilerin üzerlerinde ve gösterdikleri yerlerde yapılan aramalarda 3 otomatik tüfek ve 4 el bombası ele geçirildiğini sözlerine ekleyen güvenlik görevlisi, bölgedeki askeri operasyona polisin de destek verdiğini ifade etti. Mısır ordusuna bağlı tank birlikleri ve komandolar, 32 yıl aradan sonra Kuzey Sina'da otoriteyi korumak üzere, İsrail ile varılan mutabakat sonucunda bölgeye yerleştirilmişti. El Ariş kentinde 29 Temmuz tarihinde silahlı gruplar tarafından bir karakola yapılan saldırı sonucunda biri subay 5 kişi hayatını kaybetmişti. Mısır medyasında, karakola saldırı düzenleyen silahlı kişilerin hangi örgüte bağlı oldukları konusunda bir görüş birliği bulunmuyor.