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Spor

Mısır kulübü, Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a transferini resmen açıkladı!

28 Ocak 2021 23:26

Zamalek Kulübü, 2 milyon Dolar karşılığında Mostafa Mohamed'in 1,5 yıllığına Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı.

Sarı kırmızılı kulüp, Aralık 2021 tarihine kadar oyuncunun 4 milyon Dolar'lık satın alma opsiyonunu elinde bulunduracak.


Galatasaray, Mohamed'i KAP'a bildirdi

 Galatasaray Kulübü, 23 yaşındaki Mısırlı golcü Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kulübümüze satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Zamalek Sports Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

 

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