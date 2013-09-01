Mısır Konsolosluğu'na denizden eylem

Mısır'da darbe karşıtı gösteri sırasında vurularak hayatını kaybeden Esma için bir araya gelen 21 ayrı ülkeye mensup 'Darbeye Hayır Koalisyonu' üyeleri, tekneyle Mısır Konsolosluğu açıklarına giderek protesto gösterisi yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan Murat Deliklitaş'ın haberine göre, Darbeye Hayır Koalisyonu üyesi yaklaşık 200 kişi, saat 20.00'da Kabataş'ta bir araya geldi. Kendilerini, Esma için protesto gösterisi yapacakları Mısır Konsolosluğu açıklarına götürecek tekneyi bekleyen protestocular, Esma ve Muhammed Mursi lehine sloganlar attı. Bir süre sonra tekneye binen protestocular, yolculuk boyunca slogan atarak ve sahildeki ve başka teknelerdeki vatandaşlara Rabia işareti yaptı. Yolculuk boyunca, iki küçük sandal da, protestocuları taşıyan tekneye eşlik etti.

Yirmibir ülkeden, gazeteci, yazar, avukat ve vatandaşlardan oluşan koalisyon üyelerini taşıyan tekne Mısır Konsolosluğu açıklarında demirledikten sonra, bir başka tekneden konsolosluk binası duvarına projeksiyon vasıtasıyla Esma ve Mursi'nin fotoğraflarının yanı sıra Rabia işareti yansıtıldı. Darbeye Hayır Koalisyonu üyelerinin zaman zaman darbe karşıtı slogan attığı protesto gösterisi yaklaşık yarım saat sürdü. Bebek Parkı'nda oturan bazı vatandaşların da desteklediği gösterinin ardından eylemciler Kabataş'a geri döndü.

Eyleme destek vermek için teknede bulunan siyasetçi Ufuk Uras, seçimle gelen iktidarları darbe ile deviren, bütün diktatörlüklere karşı tutum almak siyasetin ötesinde insanı bir tutum olduğunu ifade ederek "Mısır darbesine karşı dünyanın bir dizi ülkesi hayırhah bir tutum aldı, 'ne şiş yansın ne kebap' dedi. Dolayısıyla bugün burada bir uluslararası bir dayanışmayla değişik ülkelerden insanların bu ahlaksızlığa, bu katliamlara karşı tutum alması son derece önemli. Bu Suriye'deki Esad diktatörlüğü için de geçerli, Sisi diktatörlüğü için de geçerli" dedi.

Gazeteci-yazar Abdurrahman Dilipak ise şunları söyledi:

"Bir insana yapılan haksızlık tüm topluma yöneltilmiş bir tehdittir. Bir ülkeye yapılan haksızlık yine aynı şekilde diğer ülkelere yapılmış bir tehdittir. Kaldı ki biz Mısır'la da 100 yıl önce tek devlettik. Suriye'yle de öyle. Biz aynı kaderi paylaşıyoruz. U borusu gibiyiz. Bugün Mısır'ı savunmak, Türkiye'nin kendi geleceğidir. İnsanı savunmak zaten hepimizin ortak değeri olması gerekir. Başkalarına da bunun yapılmaması için kızım sana söylüyorum gelinim sen dinle kabilinden bize göz dağı vermek isteyenlere insanlık vicdanı adına kime saldırırsanız saldırın biz bütün insanlar haksızlıklara karşı, darbelere karşı, zulme karşı birlikte direneceğiz mesajı vermek için bugün burada protesto eylemi gerçekleştirdik."