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Dünya

Mısır Kıpti Ortadoks Patriği Baba 3. Şenuda öldü

Hemen gömülmeyen Patrik'in naaşı, Aziz Mark'ın tahtına oturtularak, cenaze töreni boyunca halka sergilendi

18 Mart 2012 15:25

 

T24 - Mısır Kıpti Ortadoks Patriği Baba 3. Şenuda öldü. Hemen gömülmeyen Patrik'in naaşı, Aziz Mark'ın tahtına oturtularak, cenaze töreni boyunca halka sergilendi.

İskenderiye kentinde hayatını kaybeden Kıpti Ortodoks Patriği'nin cenaze töreni, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Ortodoks Kıpti Kilisesi'nde gerçekleştirildi.

Dini liderlerinin ölümüyle sarsılan Hıristiyan azınlık Kıptiler, Patrik'in resimlerini taşıyarak saatlerce gözyaşı döktü.

Ortadoğu'daki Mısırlı Kıptilerin dini lideri olarak 40 yıldır görev yapan 89 yaşındaki Patrik Baba Şenuda, uzun süreden beri Mısır ve ABD'de tedavi görüyordu.

85 milyon nüfusa sahip Mısır'ın yaklaşık yüzde 10'u Kıptilerin oluşturduğu kaydediliyor.

Asıl ismi Nezir Ceyyid olan Baba 3. Şenuda, Mısır'daki Müslümanlarla Hıristiyanlar arasında tansiyonun arttığı dönemlerde de, ülke içerisinde dengeli bir siyaset izlemesinde etkili olmuştu.

 

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