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BBC Türkçe

Mısır, Kıpti Hristiyanlara saldırı sonrası 'cihatçı kampları vurdu'

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, 28 kişinin öldüğü Kıpti Hristiyanları hedef alan saldırı sonrası misilleme olarak Libya'nın Derna bölgesindeki "terörist eğitim kamplarını" vurduklarını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi, Kıpti Hristiyanların bulunduğu bir otobüse yapılan silahlı saldırıya misilleme olarak "terörist eğitim kamplarını" vurduklarını açıkladı.

Minya eyaletindeki Saint Samuel manastırına giden Kıpti ziyaretçileri taşıyan otobüse, üç kamyonetin içindeki saldırganlar otomatik silahlarıyla ateş açmıştı. Saldırıda en az 28 kişi ölmüş, 25'i de yaralanmıştı. Ölü ve yaralılar arasında çocuklar da var.

Mısır devlet televizyonu, Cuma günkü silahlı saldırıya karşılık olarak komşu ülke Libya'daki Derna kentinde 6 hedefe saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Sisi, "nerede olursa olsun terörist kampları vurmaktan çekinmeyeceğini" söyledi.

İki otobüs ve bir kamyonun içinde turistleri taşıyan konvoy, Kahire'ye en az 200 kilometre uzaklıktaydı. Görgü tanıkları, ateş açılan otobüsün de aralarında bulunduğu konvoyun askeri üniforma giymiş 8-10 kişi tarafından durdurulduğunu ve ateş açıldığını söyledi.

Mısır'ın misilleme saldırılarını televizyonda açıklayan Sisi, "halkını şeytandan koruyacağı" sözünü verdi.

Sisi ayrıca terörü destekleyen ülkelerin cezalandırılması gerektiğini kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'tan yardım istedi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Ancak geçtiğimiz aylarda IŞİD militanları birçok defa Kıptileri hedef alan saldırılar düzenlemişti.

Sisi, "Daeş'in (IŞİD) stratejisi Müslümanlar ve Hristiyanların arasını açmak üzerine kurulu" dedi.

Kıptiler 92 milyonluk Mısır nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor. Kıptilere yönelik son dönemde yapılan saldırıları Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Mısır kolu üstlendi.

9 Nisan'da iki kilisenin bombalanması sonucu 40'dan fazla kişi yaşamını yitirmişti. Mısır Devlet başkanı El Sisi saldırıların ardından üç ay olağanüstü hâl ilan etmişti.

Aralık ayından beri ise farklı şehirlerdeki saldırılarda yaklaşık 70 kişi öldü.

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