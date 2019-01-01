“Mısır kârı paylaşım savaşları sürerken birilerinin de 'Tamam da birader tek derdimiz bu mudur' demesi gerekiyor"

Yapımcılar ile film dağıtıcıları arasındaki tartışma sürerken, Hürriyet yazarı Kanat Atkaya sektördeki başka bir probleme dikkat çekti.

Bağımsız filmlerin, yurt dışı ve içinde çok sayıda festivalden ödülle dönmelerine rağmen dağıtımcılar nedeniyle Türkiye'de ya çok az sayıda salonda gösterime girdiğini ya da hiç giremediğini kaydeden Atkaya, "Mısır kârı paylaşım savaşları' sürüp giderken birilerinin de 'Tamam da birader tek derdimiz bu mudur sinema konusunda?' demesi gerekiyor..." yorumunda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bir süredir üzerinde çalıştığı 'Sinema Yasası'nın yakın zamanda yürürlüğe gireceğini hatırlatan Atkaya, şöyle devam etti:

"Yasa nasıl oluşacak, kim istediğini koparacak, taraflar nasıl anlaşacak (anlaşabilirlerse) hep birlikte göreceğiz. Gerekirse kota sistemiyle, hakkaniyetli bir sübvansiyon sistemiyle vesaire korunması gereken bağımsız film dünyasına bir müjdeli haber çıkacak mı o yasadan, onu da göreceğiz.

Yoksa hep aynı filmi izleyeceğiz, yoksa hep mısır kârı paylaşım savaşlarının kaybedeni olacağız sinemaseverler olarak."

*Kanat Atkaya'nın köşe yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz.