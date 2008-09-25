Mısır kabuğu bebek oldu!

Amasya Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen el sanatları kurslarına katılan ev hanımlarının yaptığı mısır kabuğundan hediyelik bebekler ilgi görüyor.



Amasya Belediyesi Sanatevi'nde düzenlenen el sanatları kurslarında ev hanımlarına çeşitli el becerileri öğretiliyor. Bunlar arasında yer alan mısır kabuklarından bebek üretimi ise hem kursiyerlerin aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de kentin turizm amaçlı hediyelik eşya satış faaliyetlerine destek oluyor.

Sanatevinde usta öğreticilik yapan Tülay Cansaran, mısırdan yapılan bebeklerin kenti ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini söyledi.



Mısırların dış kabuklarını bebek formuna getirerek üzerlerine boya ile çeşitli figür ve desenler işlediklerini belirten Cansaran, şunları kaydetti:

"Kurslarımızda atık malzemelerden ilginç şeyler ortaya çıkarıyoruz. Bunlarından biri de mısır kabuklarından yaptığımız hediyelik bebekler. İnsanların ilgisini çekiyor. Yaptığımız bebeklerin satışı ile hem kursiyerlerimiz aile bütçesine katkıda bulunuyor hem de kentin hediyelik eşya çeşidini çoğaltıyoruz."

Mısır kabuklarından, bebekler dışında çiçek ve değişik süsler yaptıklarını da anlatan Cansaran, bunun kursiyerler için aynı zamanda hoş bir uğraş olarak görüldüğünü bildirdi.

Cansaran, yaptıkları bebeklerin büyüklük ve işlemelerine göre 5 YTl'den başlayan fiyatlarla satışı sunulduğunu söyledi.

