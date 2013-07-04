Mısır isyanı Tunus'a sıçrıyor

Mısır'da muhalefetin oluşturduğu Temerrüd (İsyan) hareketinin bir benzeri de Tunus'ta kuruldu. Hareket çok yakında büyük gösterilerin hazırlığında olduklarını açıkladı.

Tunus 'Temerrüd Hareketi'nin sözcüsü Muhammed Bennur, meclise karşı bir imza kapmanyası başlattıklarını, şu an 200 bin imzaya ulaştıklarını açıkladı.

Tunus Temerrud Hareketi üyeleri bugün bir basın toplantısı düzenleyerek hedeflerinin devrimin hedefleri doğrultusunda reform yapılmasını sağlamak olduğunu açıkladı.

Öte yandan hareket, hazırlanmakta olan anayasa ile Tunus’ta yeni bir diktatörlüğün kurulmakta olduğunu iddia etti.

Bennur, 'Tunus'un gençleri Mısırlı gençlerin ayak izlerini takip ediyor. Ülkedeki sosyal durumdan, özgürlüklerden ve ekonomik koşullarıdan memnun değiliz' şeklinde konuştu.

Hollande'ın ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande da, 2 gün sürecek Tunus ziyaretine çıktı. Ziyaretin amacı, ülkedeki Arap Baharı öncülerini 'cesaretlendirmek' olarak açıklandı.

Fransız Cumhurbaşkanı'na, ziyaretinde, 10 bakan eşlik ediyor. Ayrıca işadamları da ziyatetçiler arasında.

Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, ziyaret ile ilgili, 'Tunus'un geniş ekonomik kaynakları var ama bu konuda yardım edilmesi gereken bir ülke' açıklamasında bulundu.