Mısır İsrail'deki büyükelçisini geri çekti

T24 - Mısır hükümeti, Perşembe günü düzenlenen ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan üç saldırının ardından, İsrail’in sınırda yürüttüğü operasyonlar sırasında 5 Mısırlı güvenlik görevlisinin öldürülmesi üzerine, İsrail’deki büyükelçisini geri çekti.



Kahire’de bulunan İsrail büyükelçisi de İsrail helikopterlerinin, Perşembe günkü saldırıların failleri olduğundan şüphelenilen kişileri kovalarken Mısır sınır polisini nasıl vurduğunun açıklamasını yapması için Dışişleri Bakanlığı’na görüşmeye çağrıldı.



Analistler, İsrail'in bir dönem bölgedeki en yakın Arap müttefiki olan Mısır'la böyle bir gerginlik yaşamasının, Tel Aviv'i daha da yalnızlaştıracak bir gelişme olarak yorumladı.



İsrail bu yıl başında Mısır'da yaşanan hükümet karşıtı protestolar sırasında devrik lider Hüsnü Mübarek'e destek veren nadir devletlerden biri olmuştu.



Mübarek iktidarının sona ermesinin ardından gelen hükümetin İsrail'le eski ilişkileri sürdürmeyeceği yönündeki işaretlerin, özellikle Türkiye-İsrail ilişkilerinin gergin olduğu bu dönemde Tel Aviv'de paniğe neden olduğu öne sürülmüştü.

Büyükelçilik önünde gösteri yapıldı



Mısır Başbakanı Essam Şeref, bu sabah kabineyi olağanüstü toplarken, yüzlerce kişi de Kahire’de bulunan İsrail Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi yaptı. Cuma öğleden sonra başlayan protesto gece boyunca sürdü.



İsrail bayraklarını yakan protestocular Büyükelçi’nin sınır dışı edilmesini ve Mısır ordusunun Sina Yarımadası’ndaki sınır bölgesini korumak için daha fazla şey yapmasını talep etti.

Mısır kamuoyu tepkili



Mısır dün İsrail’e, sınırda hayatını kaybeden Mısırlı askerlerle ilgili nota göndererek ölümlerin araştırılmasını istemişti.



Asker ölümleri, özellikle İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak’ın Perşembe günkü saldırıların ardından yaptığı “Bu durum Mısır’ın Sina’daki kontrolünün zayıfladığını ve terör unsurlarının faaliyetlerinin genişlediğini gösteriyor” açıklamasının ardından, Mısır kamuoyunda büyük tepki yarattı.



Mısır Genelkurmay Başkanı Sami Enan da dün sınır bölgesine giderek ölümlerle ilgili inceleme başlattı ve askerlerle görüştü.

Özür ve tazminat talebi



El Cezire Kahire muhabiri Rawya Rageh, Mısır askeri konseyi ve istihbarat birimlerinin Başbakan Şeref’le yaptığı toplantıdan İsrail’den resmi bir özür talebi ve hayatını kaybeden askerlerin aileleri için tazminat talep edileceğini bildirdi.



Rageh bu taleplerin İsrail’in Kahire Büyükelçisi’ne iletileceğini ifade etti.

Ateşkes muamması



Mısır ve İsrail arasında diplomatik gerginlik sürerken, dün gece Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el Kassam Tugayları, Gazze Şeridi’nde 2009 yılından bu yana uygulanan ateşkesin sona erdiğini açıkladı.



İsrail’in Perşembe akşamı başlattığı hava saldırısına yanıt olarak Hamas’ın radyo istasyonlarından birinde yayınlanan açıklamada, “Artık düşmanla ateşkes yok” denildi.



Ancak Kassam Tugayları’ndan bir sözcü El Cezire’ye bu açıklamanın doğru olmadığını bildirdi.

Hava saldırıları sürüyor



İsrail’in Perşembe akşamından beri sürdürdüğü hava saldırıları sırasında son 24 saatte 14 Filistinlinin öldüğü 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi.



İslami Cihat örgütünün askeri kanadı Kudüs Tugayları, dün geceki saldırılarda öldürülen Filistinlilerden birinin örgütün üyesi olduğunu doğruladı.



Dün geceki hava saldırılarında ölenlerden birinin de 5 yaşında bir çocuk olduğu öne sürüldü.



Gazze’den ateşlenen misilleme roketleri ise 4 İsraillinin yaralanmasına neden oldu.



İsrail radyosu, sabahın erken saatlerinde Aşdod'a atılan Grad roketlerinden birinin kentin dış kesimindeki organize sanayi bölgesine düştüğünü ve burada çalışan Filistinli işçileri ağır yaraladığını duyurdu.



Radyo, Demir Kubbe füze savunma sisteminin Aşkelon'a yönelik RPG'leri havada yakaladığını da kaydetti.



Filistinli kaynaklar, dün sabahtan bu yana İsrail'e 30 dolayında roket ve havan mermisi saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

