Mısır ile Rum yönetimi arasında doğalgaz anlaşması imzalandı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs Rum Yönetimi ile Mısır arasında denizaltında boru hattı ile doğalgaz taşınma anlaşması imzalandı.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile Mısır Petrol Bakanı Tarek El Molla’nın imzaladığı anlaşmaya göre; Rum yönetiminin tek taraflı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi\'nde bulunan Afrodit 12\'inci parseldeki doğalgaz, denizaltından boru hattı ile Mısır’daki doğalgaz sıvılaştırma terminaline taşınacak. Güney Kıbrıs\'ta düzenlenen imza törenine Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğü Temsilcisi Anne-Charlotte Bournoville de hazır bulundu.

İmza töreninde konuşan Rum Bakan Lakkotripis, anlaşmanın Kıbrıs ve Doğu Akdeniz doğalgazının geliştirilmesi için dönüm noktası olduğunu savundu. Lakkotripis, işbirliği için Mısır yönetimine teşekkür etti. İmza töreninde AB\'den bir temsilcinin bulunmasını da yorumlayan Lakkotripis, bunun, Avrupa boru hattı olduğunu, çünkü doğalgazın, Mısır’a Afrodit yatağından gideceğini belirtti.

RUMLAR MUTLU

Mısır Petrol Bakanı Molla da atılan imza ile bölgedeki işbirliğinin güçlendiğini savundu. Molla, Rum Bakan gibi, \"Bu işbirliği açısından bir dönüm noktası\" dedi. İki ülke arasında 30 gün içerisinde teknik heyetlerin oluşturacağı komite kurulması kararı da alındı. Anlaşma ile ilgili açıklama yapan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis de Mısır\'la imzalanan anlaşmanın Güney Kıbrıs için büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi.

ANKARA KARŞI ÇIKIYOR

Ankara, Rumların Akdeniz\'de tek taraflı olarak attığı doğalgaz adımlarına tepki gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz\'deki tek taraflı doğalgaz arama faaliyetlerine dair, \"Savaş gemilerimiz, hava kuvvetlerimiz ve diğer güvenlik birimlerimiz şu anda bölgedeki gelişmelere her türlü müdahaleyi yapma yetkisiyle yakından takip ediyorlar. Kıbrıs açıklarında faaliyet yürüten yabancı şirketlere Rum tarafına güvenerek, haddi olmayan işlere alet olmamalarını tavsiye ediyoruz. Bizim için Afrin ne ise Ege\'deki, Kıbrıs\'taki haklarımız da odur.\" demişti.

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