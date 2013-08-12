Mısır hükümetinden göstericilere uyarı

Mısır Dışişleri Bakanı Nebil Fehmi, darbe karşıtlarının başkent Kahire'de iki ayrı meydanda sürdürdüğü gösterilerin sona erdirilmesinde kararlı olduklarını belirterek, "Gösteriler eğer mümkünse diyalog yoluyla değilse yasalar çerçevesinde dağıtılacak" dedi.

Darbenin ardından oluşturulan kabinede Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Nebil Fehmi, Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarında 40 günden fazla bir süredir devam eden gösterilerle ilgili hükümetin tavrını açıklamak üzere bugün basın mensuplarının karşısına geçti.

Ordunun yönetime el koymasını protesto amacıyla Rabiatul Adeviyye ve Nahda meydanlarındaki kitlesel oturma eylemlerine işaret eden Fehmi, "Modern demokratik bir yönetimin, vatandaşlarının ve ulusunun güvenliğinin tehdit eden, şiddet kullanan bir oturma eyleminin sürmesine müsade etmesi mantıksızdır. Gösteriler eğer mümkünse diyalog yoluyla değilse yasalar çerçevesinde dağıtılacak" diye konuştu.

Hükümetin, Mısır ordusunun darbe sırasında açıkladığı yol haritasına bağlı kalacağını vurgulayan Fehmi, "Esas amaç kimseyi dışlamayan, hukukun üstünlüğü üzerine kurulu, din, ırk veya siyasi kimlik gözetmeden tüm vatandaşları arasında eşitliği sağlayabilen demokratik, modern bir devlet düzeni kurmaktır" ifadelerini kullandı.

Mısır'da geçici hükümet, oturma eylemlerini "ulusal güvenliğe tehdit" olarak nitelendirmiş ve İçişleri Bakanlığı'ndan, meydanları tahliye etmek için "gerekli tüm önlemleri" almasını istemişti.

Uluslararası basının Mısır güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberlerde de Mısır güvenlik güçlerinin, hazırlanan müdahale planı çerçevesinde meydanları kuşatma altına alarak yeni göstericilerin girmesini engelleyeceği, iki ya da üç gün sürecek kuşatmanın ardından, kalan göstericilerin dağıtılması için tazyikli su ve biber gazı kullanacağı öne sürülmüştü.