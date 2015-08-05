T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Mısır güzeli, Türkiye'ye gelin geldi

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Bosuter, Mısır'ın eski güzellik kraliçesi İnci Abdullah ile evlendi

05 Ağustos 2015 12:43

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Bosuter, Mısırlı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi İnci Abdullah ile dünya evine girdi. Bosuter ile 1999 yılında Mısır Güzellik Kraliçesi seçilen İnci Abdullah, pazar akşamı Giza kentindeki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Törene Mısırlı ve Türk diplomatların yanı sıra yabancı ülkelerin büyükelçileri de katıldı.

Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bosuter, Mısır ile Türkiye arasında siyasi anlaşmazlıkların zarar veremeyeceği sıkı bağlar olduğunu, anlaşmazlık ne kadar büyük olursa olsun, ilişkilerin doğal seyrine yeniden döneceğini ve geleceğin iki ülkenin yararına olacağını belirtti.  Birlikteliklerinin siyasete de olumlu yansımasını temenni ettiğini belirten Abdullah, “Mısır ve Türkiye arasında uzun yıllardır iyi ilişkiler var. Ancak şu anki sorunlar daha fazla devam edemez, çözülmesi gerek” dedi.

ETİKETLER

mısırgelinmaslahatgüzarAlper Bosuterİnci Abdullah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24