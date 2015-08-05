Mısır güzeli, Türkiye'ye gelin geldi

Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Alper Bosuter, Mısırlı oyuncu ve eski güzellik kraliçesi İnci Abdullah ile dünya evine girdi. Bosuter ile 1999 yılında Mısır Güzellik Kraliçesi seçilen İnci Abdullah, pazar akşamı Giza kentindeki Türkiye’nin Kahire Büyükelçiliği konutunda düzenlenen törenle hayatını birleştirdi. Törene Mısırlı ve Türk diplomatların yanı sıra yabancı ülkelerin büyükelçileri de katıldı.

Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Bosuter, Mısır ile Türkiye arasında siyasi anlaşmazlıkların zarar veremeyeceği sıkı bağlar olduğunu, anlaşmazlık ne kadar büyük olursa olsun, ilişkilerin doğal seyrine yeniden döneceğini ve geleceğin iki ülkenin yararına olacağını belirtti. Birlikteliklerinin siyasete de olumlu yansımasını temenni ettiğini belirten Abdullah, “Mısır ve Türkiye arasında uzun yıllardır iyi ilişkiler var. Ancak şu anki sorunlar daha fazla devam edemez, çözülmesi gerek” dedi.