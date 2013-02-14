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Yaşam

Mısır gevreği için 63 ülke gezdi

‘En iyi kahvaltılık mısır gevreği’ listesinde Mısır birinci sırada yer alırken Türkiye ikinci sırada bulunuyor

14 Şubat 2013 12:35

Mick Hobday adlı kişi ‘En iyi kahvaltılık mısır gevreği’ni bulmak için son 10 yılda 63 ülke gezdi. 33 yaşındaki Hobday seyahatleri boyunca 4 bin kap mısır gevreği yedi.

Gezilerinde sadece yerel markaları tadan Hobday’in gezisi 104 bin liraya mal oldu.

Mısır gevreği tutkusunun 10 yaşında başladığını söyleyen Hobday, tercihinin kıtır, organik ve yerel mısır gevreklerinden yana olduğunu belirtti. Hobday’e bu çılgın gezi fikri 2002’de ziyaret ettiği Meksika’da geldi.

Hobday’in beğendiği mısır gevrekleri listesinde birinci sırada Mısır yer alırken, ikinci sırada Türkiye bulunuyor. Türkiye’yi sırasıyla Bosna-Hersek, İngiltere ve Almanya takip ediyor. Hobday en kötü mısır gevreğini ise Moritanya ve Bulgaristan’da tatmış.

Daily Mail’in haberine göre, Mick Hobday’in mısır gevreği arayışı Hindistan yolculuğuyla devam edecek.

(ntvmsnbc)

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