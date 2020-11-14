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Koronavirüs

Mısır Futbol Federasyonu duyurdu: Salah'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

14 Kasım 2020 10:32

T24 Dış Haberler

Liverpool'un Mısırlı yıldız kanat oyunucusu Mohamed Salah'ın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.

Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takım oyuncularına yapılan testlerde Salah'ın sonucunun pozitif geldiği belirtildi.

Açıklamada diğer milli takım oyuncularının testlerinin negatif çıktığı belirtilirken Salah'ın da semptom göstermediği bildirildi. 

Salah'ın durumu hakkında Liverpool'un bilgilendirildiği ve oyuncunun medikal protokollere uygun bir şekilde odasında karantinaya alındığı belirtildi.

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