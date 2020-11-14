Mısır Futbol Federasyonu duyurdu: Salah'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

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Liverpool'un Mısırlı yıldız kanat oyunucusu Mohamed Salah'ın yeni tip Koronavirüs'e yakalandığı açıklandı.
Mısır Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli takım oyuncularına yapılan testlerde Salah'ın sonucunun pozitif geldiği belirtildi.
Açıklamada diğer milli takım oyuncularının testlerinin negatif çıktığı belirtilirken Salah'ın da semptom göstermediği bildirildi.
Salah'ın durumu hakkında Liverpool'un bilgilendirildiği ve oyuncunun medikal protokollere uygun bir şekilde odasında karantinaya alındığı belirtildi.