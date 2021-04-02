Mısır, Ever Given gemisini soruşturma tamamlanana kadar alıkoyacak

Mısır'daki Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi , 6 gün boyunca deniz trafiğinin durmasına neden olan 'The Ever Given' isimli dev konteyner gemisinin, soruşturma tamamlanana kadar alıkonulacağını açıkladı.

Mısır'daki özel kanallardan El Hayat televizyonuna konuşan Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, konuyla ilgili dün başlatılan soruşturma çerçevesinde İdare'den bir komisyon oluşturulduğunu söyledi.

Rabi, komisyon üyelerinin göller bölgesine çekilen gemideki belgeleri ve kara kutuyu inceleyerek mürettebatı sorgulayacağını vurguladı.

Soruşturma en az 1 hafta sürecek

Geminin soruşturma tamamlanıncaya kadar alıkonulacağını ifade eden Rabi, soruşturmanın en az bir hafta süreceğini dile getirdi.

Süveyş Kanal İdaresi Müsteşarı Seyyid Şeişa, dün, konteyner gemisinin yaptığı kaza ve karaya oturmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Zararın nasıl tazmin edileceği muğlak

Geminin yüzdürülmesi ve kanalın trafiğe açılmasına rağmen bu süreçte yaşanan ekonomik zararın nasıl tazmin edileceği konusu muğlaklığını koruyor.

Kanalın kapalı kaldığı her gün Mısır ve dünya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

Mısır'ın günde yaklaşık 10-15 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.