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Dünya

Mısır: Şahsi hırsları için teröre destek veren Erdoğan'ı kınıyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşme talebi Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri tarafından iptal edildi

25 Eylül 2014 11:47

Mısır, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmasında "darbe hükümeti" suçlamasıyla hedef gösterdiği Mısır yönetimi ile ilgili açıklamaları kınadı. Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Mısır, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın BM Genel Kurulu'nun açılış konuşmasını kınayarak ve kızgınlıkla izledi" ifadelerine yer verildi. Açıklamada Türkiye, Erdoğan’ın ‘şahsi hırsları‘nı yerine getirmek ve ‘geçmişin hayallerini canlandırmak‘ istemek, bu amaçla ‘terör örgütleri ve çeşitli gruplara siyasi veya mali destek verip sığınak sağlamak'; ve bu şekilde ‘bölge halklarının çıkarlarına zarar vermek’le itham edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması yalan ve iftiralar içeriyor, bu en hafif ifadeyle Mısır halkının 30 Haziran'da (2013) ortaya koyduğu iradesini hafife almayı ve ipotek koymayı temsil ediyor" değerlendirmesinde bulunuldu.

Mısır Dışişleri’nin yazılı açıklamasından satırbaşları şöyle:

 ”Bu tür yalan ve uydurmaların, çeşitli gruplara ve terör örgütlerine destek vererek Ortadoğu’da bölünme yaratıp kaos çıkarmak isteyen Türkiye Cumhurbaşkanı’nından gelmesi şaşırtıcı değil.”

 

‘Geçmişin hayallerini canlandırmak için’

 

Açıklamada Türkiye, Erdoğan’ın ‘şahsi hırsları‘nı yerine getirmek ve ‘geçmişin hayallerini canlandırmak‘ istemek, bu amaçla ‘terör örgütleri ve çeşitli gruplara siyasi veya mali destek verip sığınak sağlamak'; ve bu şekilde ‘bölge halklarının çıkarlarına zarar vermek’le itham edildi.

 

'Mursi sonrası kopuş'

 

Mısır’da Müslüman Kardeşler mensubu olan ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin ‘muhaliflere kulak vermediği‘ gerekçesiyle geçen yıl asker tarafından görevden alınması ve yüzlerce Mursi yanlısının öldürülmesi sonrası, AKP hükümetiyle Kahire’deki yeni yönetim arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmişti.

 

Bakanların görüşmesi de iptal edildi

 

Erdoğan, sonradan cumhurbaşkanı seçilen darbeci Sisi’yi her fırsatta eleştirirken, Müslüman Kardeşler’i terör örgütü ilan eden Sisi yönetimi de AKP’yi terörizmi desteklemekle suçlamıştı. İki ülke dışişleri bakanlarının dün BM Genel Kurulu vesilesiyle New York’ta biraraya geleceği konuşuluyordu. Ancak bu görüşme gerçekleşmedi; iki taraf da diğerini buluşmayı iptal etmekle suçluyor.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili görüşme talebinin Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri tarafından iptal edildiği de öne sürüldü.

BM Genel Kurulu'nun açılış konuşmasında, Mısır'daki darbeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söylemişti:
"Mısır'da, halkın oylarıyla seçilmiş cumhurbaşkanı darbeyle indirilirken, verdikleri oyun hesabını sormak isteyen binlerce masum katledilirken, Birleşmiş Milletler de demokratik ülkeler de bunu sadece izliyor. Ve bu darbeyi yapan kişi meşrulaştırılıyor. Eğer demokrasi diyorsak sandığa saygı duyalım. Yok demokrasi değil de darbeyle gelenleri savunacaksak o zaman bu BM niye var diye merak ediyorum”

Cumhurbaşkanı Basın Başdanışmanı Lütfullah Göktaş da Mısır kaynaklı haberlerde yer alan Abdülfettah es-Sisi ile görüşme iddialarını yalanlamıştı.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'daki darbeci general Sisi konusundaki tavrının son derece net olduğuna dikkati çekerek, "Konuya ilişkin iddialar tümüyle gerçek dışıdır. New York'ta Mısır heyetiyle herhangi bir görüşme talebimiz olmamıştır. Böyle bir düşüncemiz de yok" demişti.

 

 

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