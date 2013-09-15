Mısır Dışişleri: Türkiye tutumunu düzeltmedikçe Ankara büyükelçimiz dönmez

Türkiye, istişaretler amacıyla Ağustos ortasında Ankara’ya çağırdığı Kaire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsalı’yı Eylül başlarında geri gönderirken Mısır Dışişleri Bakanı Nabil Fahmi, Türkiye’nin tutumunu düzeltmedikçe Mısır Büyükelçisi Abdurrahman Salahaddin’in Ankara’ya dönmesinin söz konusu olmadığını bildirdi.

Mısır Dışişleri Bakanı Nabil Fahmi, Rus medyasına yaptığı açıklamada istişareler için Ağustos ortasında Kaire’ye çağırdıkları Ankara Büyükelçisini yakın gelecekte Türkiye’ye göndermek niyetinde olmadıklarını ve Türkiye hükümetinin Mısır’daki durumla ilgili yaptığı “sert açıklamalarını” geri almasını beklediklerini söyledi.

“Türkiye’den halen, hiçbir bahanenin, hiçbir mantığın olmadığı tutumundan vazgeçtiğini yansıtan somut eylemleri bekliyoruz” diyen Fahmi, şöyle devam etti.

“Gerginlik, mevcut Türkiye hükümetinin açıklamaları ve tutumları sonucu oluştu. Mısır, ortaklarımız kabuledilir çizgiyi geçinceye kadar sabretti. Aralarında ortak deniz tatbikatlarının iptal edilmesi dahil bazı önlemler aldık. Türkiye hükümetinin tutumunu düzelttiğini, gözden geçirdiğini gördüğümüzde büyükelçinin geri dönmesi konusunu görüşeceğiz” dedi.

Mısır Dışişleri Bakanı Fahmi, Rusya’nın Sesi tarafından yansıtılan açıklamalarında iki ülkenin orta ve uzun vadeli çıkarlarının sadece ikili ilişkileri geliştirme ve iyileştirmede yattığını da söyledi.