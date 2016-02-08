Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin konvoyuna kırmızı halı serildi

Cumartesi günü Mısır'da Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ve hükümet yetkililerinin 6 Ekim isimli mahalleyi ziyareti sırasında araç konvoyuna kırmızı halı serilmesi ülkede tartışma yarattı.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Devlet Başkanı'nın hükümetin tüketiciyi koruma için devletin sağlayacağı desteklerde kesintiye gidilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına denk gelen olay, "müsriflik yapıldığı" yorumlarına neden oldu.

Ordu ise, halının 'Mısır halkını eğlendirme amaçlı' kullanıldığını söyledi. Mısır medyasında, 2013 yılında darbeyle devrilen lideri Muhammed Mursi'den sonra devlet başkanlığı koltuğuna gelen eski Genelkurmay Başkanı Sisi'ya yönelik çok sık eleştiri yöneltilmiyor.

Fakat görüntülerin, Sisi'nin su ve elektrik kesintisine gidileceğini açıklamasından sonra gelmesi tepki çekti.

Özel televizyon kanalı ON TV sunucusu Yusuf el Hüseyini, halılar için "ikiyüzlülük" tanımlamasını yaptı ve "Parayı soğukta donan insanlara battaniye için harcayamaz mıyız?" diye sordu.

Devrimci Sosyalist Hareket üyesi Heysem Muhammadayn da Facebook sayfasında halının görüntülerini paylaşıp "Sisi, insanların parasını çiğniyor" dedi.

Mısır ordusu yetkilisi İhab el Qahvaji ise halının üç yıldan uzun bir süredir kullanıldığını belirtti ve "Halı pahalı değil ve daha önce de kullanıldı, gelecekteki diğer törenlerde de kullanılacak" diye konuştu.

Pazar günü CBC TV'ye katılan yetkili "Mısır'ın doğru yönde ilerlediği izlenimini vermek istiyoruz ve insanlarımızı biraz neşelendirmek istedik" dedi.