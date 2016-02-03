Mısır, 149 Müslüman Kardeş üyesinin idam kararını kaldırdı

Mısır Temyiz Mahkemesi, “Kirdase katliamı” olarak bilinen davada yargılanan 183 İhvan-ı Müslimin (Müslüman Kardeşler) Hareketi üyesinden 149’u hakkında verilen idam kararlarını bozdu.
Evrensel’in haberine mahkeme, Mısır’da hapiste bulunan 149 Müslüman Kardeşler Hareketi üyesinin idam kararlarını kaldırırken, yurt dışında bulunan 34 kişinin ise idam kararlarında bir değişiklik yapmadığını açıkladı.
Şubat 2015’te Giza Ceza Mahkemesi, 14 Ağustos 2013 tarihinde Kirdase’deki polis merkezine saldırarak 11 polisin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu 183 İhvan üyesine idam kararı vermişti. Aynı davada mahkeme, 2 kişinin beraatine, 18 yaşından küçük bir kişinin de 10 yıl hapsine hükmetmişti.