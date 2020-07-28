Mısır'da TikTok videoları çeken 5 kadına "kamu ahlakını ihlal ettikleri" gerekçesiyle hapis cezası verildi

T24 Dış Haberler

Mısır'da mahkeme beş kadın sosyal medya 'influencer'ını "kamu ahlakını ihlal ettikleri" gerekçesiyle iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hanin Hüssam, Muvada el- Edham ve üç diğer kadına TikTok'ta bir video paylaştıktan sonra verilen cezaya avukatların itiraz etme hakkı bulunuyor. Kadınlara, 2 sene hapis cezasının yanı sıra 300 bin Mısır lirası da para cezası kesildi.

Hüssam, Nissan ayında 1.3 milyon takipçisine kadınların onunla çalışarak daha fazla para kazanabileceğini söylediği bir video yayımladıktan sonra gözaltına alınmıştı. Edham da Mayıs ayında gözaltına alındı.

Avukat Ahmet Hamza Bahri, sosyal medya fenomenlerine "gelirlerini nereden elde ettiklerine dair" de ayrı suçlamalar yöneltildiğini dile getirdi.

Mısır'da geçen ay da dansöz Sama el-Masri, TikTok'ta paylaştığı bir dans videosu sebebiyle "ahlaksızlıktan" suçlu bulunmuş ve üç yıl hapis cezasına çaptırılmıştı. Masri, daha önce de çektiği bir klipten sebep 2 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak itirazı kabul edilmişti.