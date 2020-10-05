Mısır'da Müslüman Kardeşler üyesi 13 kişi idam edildi

Mısır'da Müslüman Kardeşler (İhvan) üyesi 13 kişinin idam edildiği belirtildi.

İhvan adına Facebook'ta yayın yapan "Vatan Fedaileri" adlı sayfada, "İskenderiye Olayları" olarak bilinen dava kapsamında "13 Mısırlı muhalif" hakkında verilen idam kararlarının infaz edildi aktarıldı.

Açıklamada, idam edilen kişilerin naaşlarının yakınları tarafından alınması için Kahire'de bir morga konduğu kaydedildi.

İdam edilenlerin isimleri şöyle:

Ahmed Muhammed eş-Şahid, Yasir Ahmed Hudayr, Abdullah es-Seyyid, Cemal Zeki Abdurrahim, İslam Şaban Şehate, Muhammed Ahmed Tevfik, Sad Abdurrauf Sad, Muhammed Sabır Nasr, Mahmud Sabır Nasr, Semir İbrahim Mustafa, Muhammed Adil el-Hamid, Said Yusuf Salih Ammar ve Şehat Mustafa Ammar.

Mısır medyası: 4 kişi idam edildi

Devlete ait Ahbar el-Yevm gazetesi ise sağlık ve güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hakkında idam kararı verilen 4 kişinin cezasının infaz edildiğini ve naaşlarının Zinhum Hastanesi morguna getirildiğini aktardı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, dava Ağustos 2013'te güvenlik güçlerinin protestocularla çatıştığı İskenderiye gösterilerine dayanıyor.

Protestolar sırasında iki güvenlik görevlisi ve 15 kişi hayatını kaybederken, mahkeme, Müslüman Kardeşler'i suçlamıştı.

Dün, 2013'te İskenderiye kentindeki darbe karşıtı gösterilerde tutuklanan ve 2015'te idam cezasına çarptırılan İhvan üyesi 2 kişi hakkındaki hüküm infaz edilmişti.