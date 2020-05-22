Mısır'da iki cinsel organa sahip anüssüz bir bebek dünyaya geldi

Mısır’da yeni doğan bir çocukta çift erkek cinsel organı ve çift testis tespit edilirken, çocuğun anüsü olmadan dünyaya geldiği öğrenildi.

Üroloji ve genital cerrahi doktoru Ahmed Kemal Hasbunnebi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Çocuğun doğumunda karşılaştığımız durum ilk aşamada bizi şaşırttı. Daha sonra yaptığımız ilk muayenede çocuğun iki erkek cinsel organı ve testisi olduğunu ve anüsünün olmadığını tespit ettik. Bu yüzden hemen çıkmasına yardımcı olmak için karından lateral olarak anüsün geçici olarak açılması için hızlı bir ameliyat gerçekleştirdik. Yine çocuğun sol böbreğinin normalden fazla geniş olduğunu tespit ettik"

Sebebi araştırılıyor

Independent Türkçe'nin haberine göre; bu tür vakalar için kesin bir bilimsel açıklamanın bilinmediğini ifade eden doktor, ancak genellikle genital kısım ve anüsün fetal gelişimindeki bozuklukların ya da ikiz bir hamilelikte bir yumurtayı diğerine yutmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını kaydetti.

Tedavi nasıl olacak?

Çift penis ve anüssüz doğan çocuğun nasıl tedavi edileceği sorusunu yanıtlayan doktor Hasbullah, şöyle devam etti:

"Karın, kolon, mesane ve üretra üzerinde BT taramaları ve rezonasyonlar yapılacak ve idrar mesaneden dışarıya taşınan üretra kanalını içeren erkek organ belirlenecek. Üretra kanalını içermeyen mesaneye bağlı olmayan erkek organ çıkarılacaktır. Genellikle, dış genital bölge, özellikle çocuğun her biri sağlıklı, tamamen gelişmiş bir testis ile bir skrotuma sahip olduğundan, doğal görünmesi için değiştirilecek ve normal hale getirilecek”