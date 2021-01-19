Mısır’da doğum günü partisinde pastaları cinsel organ figürleriyle süsleyen pastacı gözaltına alındı

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir doğum günü partisi için yaptığı pastaları, kadın ve erkek cinsel organları figürleriyle süsleyen bir kişi gözaltına alındı.

Adı açıklanmayan kişinin daha sonra yaklaşık 320 dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, kadın pastacı, pasta fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra gözaltına alındı.

'Değerler sistemine saldırı'

Mısır Müftülüğü Dar al-İtfa, bu tür eylemlerin İslam'a aykırı olduğunu duyurdu.

Ülkenin fetva kurumu olan Dar al-İtfa'nın Facebook'taki açıklamasında "Bu tür tasvirler, değerler sistemi ve toplumsal yaşama bir saldırıdır" denildi.

Özel bir spor kulübünde düzenlenen partiye katılan bazı kadın davetliler hakkında da soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

Mısır Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın partiye ev sahipliği yapan kulübün olaydaki sorumluluğuyla ilgili inceleme yürüttüğü belirtildi.

İnsan hakları avukatı Negad El Borai, Twitter mesajında "Bu olay, Mısır toplumunda devletin desteğiyle ülkedeki aile değerlerini koruma bahanesiyle kişisel özgürlükleri ortadan kaldırmaya çalışan bir kesimin olduğunun teyididir" dedi.

El Borai, mesajında bazı Mısırlı kadınlar hakkında, TikTok ve diğer sosyal medya platformlarında yayımladıkları videoların "ahlaka aykırı olması nedeniyle" açılan davalara gönderme yaptı.

Mısır'da geçen hafta sosyal medya fenomenleri 22 yaşındaki Mawada al-Adham ile 20 yaşındaki Haneen Hossam'a Temmuz'da verilen ikişer yıllık hapis cezaları temyiz mahkemesinde bozulmuştu.

Mahkeme "ahlaka aykırı fotoğraf ve videolar yayımlayarak aile değerlerine zarar vermekle" suçlanan kadınlara verilen para cezalarını ise kaldırmamıştı.

Ancak mahkemenin kararından sonra kadınların Başsavcılığın emriyle "insan kaçakçılığı"yla bağlantılı başka bir soruşturma nedeniyle hapiste tutuldukları anlaşılmıştı.

Başsavcılık, sosyal medya fenomenlerinin ergenlik çağındaki kız çocuklarını, kendilerininkine benzer videolar yayımlamaya özendirdiğini savunuyor.